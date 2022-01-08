Две российские картины стали участниками Международного кинофестиваля в Роттердаме

18:42, 08 января 2022, ПАИ

Две российские картины — «Призрачно-белый» режиссёра Марии Игнатенко и «Рядом» Тамары Дондурей — стали участниками 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Картина «Призрачно-белый» повествует о непростой жизни во время нацистской оккупации, когда главному герою приходится выбирать, на чьей он стороне. Кинолента включена в основную конкурсную программу Tiger Competition фестиваля.

Работа Дондурей «Рядом» отобрана в конкурсную программу Bright Future. Фильм рассказывает о поколении 30-летних – интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора.

Роттердамский фестиваль относится к числу крупнейших и значимых кинофестивалей мира. В 2022 году кинофорум пройдёт с 26 января по 6 февраля.