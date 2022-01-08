До 40 тысяч единиц увеличится московский парк самокатов в этом году

19:03, 08 января 2022, ПАИ

В 2022 году московские операторы сервисов кикшеринга планируют увеличить парк самокатов до 40 тысяч единиц, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Кроме того, отмечается, что для удобства пользователей будут установлены дополнительные велопарковки для завершения аренды на всей территории города.

Для аренды в прошлом году было доступно около 25 тыс. самокатов, которые можно было взять во всех районах Москвы и ближайших районах Подмосковья. Всего за сезон пользователи проехали на самокатах 34,4 млн км, а также совершили 600,6 тыс. мультимодальных поездок.