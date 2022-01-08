Эксперт сообщила о новом основном симптоме при заболевании коронавирусом

20:03, 08 января 2022, ПАИ

Головная боль и симптомы простуды являются в большинстве случаев признаками заражения коронавирусом, сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на слова Клэр Стивс, старшего научного сотрудника Королевского колледжа Лондона.

Она отметила, что около 75 % симптомов у последних заболевших ковидом схожи с признаками простуды, в то время как классические симптомы коронавируса встречаются всё реже.

Среди наиболее часто встречающихся симптомов эксперт назвала головную боль, насморк и боль в горле. В связи с этим Стивс призвала обновить список рекомендаций правительства.