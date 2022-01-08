Эксперты рассказали, цены на какие продукты понизятся после предпраздничного ажиотажа

20:43, 08 января 2022, ПАИ

Андрей Коннов, CEO коммуникационного агентства Konnov Media, рассказал, что падение цен коснётся лишь некоторых продуктов, прежде всего скоропортящихся, пишут «Известия». Он подчеркнул, что в связи с этим ретейлеры будут проводить всевозможные акции, в первую очередь — для владельцев карт лояльности.

По словам специалиста, в связи с новым уловом будет дешеветь рыба прежнего улова.

Елена Доронкина, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов getvegetable.com, также заявила, что после новогодних праздников можно заметить падение цен в магазинах. Лидером снижения цен, считает эксперт, становится сахар, так как в России его производство всегда опережает потребление, а часть продукции экспортируется за рубеж. На втором месте по снижению цен стоят свинина и мясо птицы, в связи с тем что после праздников спрос на них среди населения падает. Также Доронкина предположила, что дешевле станут морепродукты, икра и красная рыба.

Эксперт добавила, что хлебобулочные изделия, масло, крупы и макароны, на которые перед Новым годом наблюдается мировой рост цен, также подешевеют после праздников.