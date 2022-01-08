Эксперты рассказали, цены на какие продукты понизятся после предпраздничного ажиотажа
Андрей Коннов, CEO коммуникационного агентства Konnov Media, рассказал, что падение цен коснётся лишь некоторых продуктов, прежде всего скоропортящихся, пишут «Известия». Он подчеркнул, что в связи с этим ретейлеры будут проводить всевозможные акции, в первую очередь — для владельцев карт лояльности.
По словам специалиста, в связи с новым уловом будет дешеветь рыба прежнего улова.
Елена Доронкина, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов getvegetable.com, также заявила, что после новогодних праздников можно заметить падение цен в магазинах. Лидером снижения цен, считает эксперт, становится сахар, так как в России его производство всегда опережает потребление, а часть продукции экспортируется за рубеж. На втором месте по снижению цен стоят свинина и мясо птицы, в связи с тем что после праздников спрос на них среди населения падает. Также Доронкина предположила, что дешевле станут морепродукты, икра и красная рыба.
Эксперт добавила, что хлебобулочные изделия, масло, крупы и макароны, на которые перед Новым годом наблюдается мировой рост цен, также подешевеют после праздников.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Эксперты рассказали, цены на какие продукты понизятся после предпраздничного ажиотажа