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Общество

Израиль открыл въезд в страну для вакцинированных «Спутником» туристов

Израильское правительство сообщило, что вакцинированные от COVID-19 «Спутником» смогут въезжать в Израиль с 9 января, сообщила пресс-служба российского посольства в еврейском государстве.

Однако таким туристам необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID, выполненный на территории Израиля.

Вопросы въезда туристов из России потребуют «дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран», отмечает дипмиссия РФ. Они касаются проверки подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации, процедуры прохождения серологических тестов, порядка обязательной самоизоляции, условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей.

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