Врач поделилась, как восстановить организм после новогодних праздников

21:33, 08 января 2022, ПАИ

Праздничные застолья из-за обилия калорийных блюд и спиртных напитков могут привести к перееданию и появлению чувства тяжести. Врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур рассказала «Известиям», как восстановить организм после новогодних праздников.

По словам специалиста, при переедании организм перегружается белками, жирами и углеводами. Их усвоение происходит с помощью ферментов, которые выделяются из печени и поджелудочной железы. При активном переедании может произойти недостаток ферментов — из-за этого длинные молекулы, например, белка, могут быть не до конца расщеплены и поступят в кишечник в недорасщепленном состоянии. Это может выражаться такими симптомами, как вздутие, нарушение моторики кишечника, изменение стула.

Шокур посоветовала после таких застолий не устраивать разгрузочный день, так как это резкий контраст после переедания.

Она подчеркнула, что на следующий день требуется частое употребление воды, можно добавить в воду лимон, что послужит профилактикой развития отеков. Питание должно быть немногокомпонентным — максимум два-три вида продуктов за один прием пищи.

По словам специалиста, это может быть какой-нибудь белок, например, мясо птицы/рыба/творог/яйцо и овощи (отварные, тушеные, запеченные, сырые, на гриле и т.д.) без большого количества масла и других заправок, приправ, панировки. Особенно важны овощи, так как они содержат клетчатку.

Также можно добавить в рацион крупы, которые содержат сложные углеводы. Это может быть гречневая, перловая крупа, бурый рис, булгур.

После новогоднего застолья необходимо исключить фастфуд, быстрые углеводы, в том числе сдобу и сладкие напитки. Важно ограничить потребление переработанного мяса: колбасы и сосисок. Диетолог также советовала ограничить потребление продуктов с высоким содержанием жира.

Для того чтобы восстановить кишечную микрофлору, нужно добавить в рацион кисломолочные продукты.