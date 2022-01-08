Кому опасно есть красную рыбу, рассказала нутрициолог
Несмотря на полезные свойства от употребления красной рыбы, некоторым людям ее лучше не есть, заявила РИА Новости нутрициолог Алена Степанова.
Она подчеркнула, что продукт нужно аккуратно вводить в рацион при пищевой непереносимости, проблемах с печенью и желчным пузырем.
Также важно правильно выбирать красную рыбу. Бледный окрас рыбы может свидетельствовать о ее несвежести. Если очень яркая, то, по мнению эксперта, корм для нее мог содержать красители.
Для сохранения полезных веществ Степанова рекомендует рыбу не жарить, а тушить, варить или готовить на пару. Красная рыба отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка, подчеркнула нутрициолог.
Она добавила, что красная рыба богата витамином Е, что улучшает зрение, а также содержит триптофан, из которого образуется мелатонин для качественного сна.
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