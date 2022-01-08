Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кому опасно есть красную рыбу, рассказала нутрициолог

Несмотря на полезные свойства от употребления красной рыбы, некоторым людям ее лучше не есть, заявила РИА Новости нутрициолог Алена Степанова.

Она подчеркнула, что продукт нужно аккуратно вводить в рацион при пищевой непереносимости, проблемах с печенью и желчным пузырем.

Также важно правильно выбирать красную рыбу. Бледный окрас рыбы может свидетельствовать о ее несвежести. Если очень яркая, то, по мнению эксперта, корм для нее мог содержать красители.

Для сохранения полезных веществ Степанова рекомендует рыбу не жарить, а тушить, варить или готовить на пару. Красная рыба отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка, подчеркнула нутрициолог.

Она добавила, что красная рыба богата витамином Е, что улучшает зрение, а также содержит триптофан, из которого образуется мелатонин для качественного сна.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

08 января 2022

Кому опасно есть красную рыбу, рассказала нутрициолог
08 января 2022

Ученые: К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет
08 января 2022

Врач поделилась, как восстановить организм после новогодних праздников
08 января 2022

Эксперты рассказали, цены на какие продукты понизятся после предпраздничного ажиотажа
08 января 2022

Спикер Госдумы выступил за создание государственной сети аптек в регионах России
08 января 2022

Эксперт сообщила о новом основном симптоме при заболевании коронавирусом
08 января 2022

Иностранцы назвали шесть привычек россиян, которые вызывают недоумение
08 января 2022

Италия ввела штраф для жителей старше 50 лет за отказ от вакцинации

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...