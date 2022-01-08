Кому опасно есть красную рыбу, рассказала нутрициолог

22:19, 08 января 2022, ПАИ

Несмотря на полезные свойства от употребления красной рыбы, некоторым людям ее лучше не есть, заявила РИА Новости нутрициолог Алена Степанова.

Она подчеркнула, что продукт нужно аккуратно вводить в рацион при пищевой непереносимости, проблемах с печенью и желчным пузырем.

Также важно правильно выбирать красную рыбу. Бледный окрас рыбы может свидетельствовать о ее несвежести. Если очень яркая, то, по мнению эксперта, корм для нее мог содержать красители.

Для сохранения полезных веществ Степанова рекомендует рыбу не жарить, а тушить, варить или готовить на пару. Красная рыба отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка, подчеркнула нутрициолог.

Она добавила, что красная рыба богата витамином Е, что улучшает зрение, а также содержит триптофан, из которого образуется мелатонин для качественного сна.