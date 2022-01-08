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Общество

Материнский капитал стал самой узнаваемой мерой нацпроекта «Демография» в 2021 году

Материнский капитал, ежемесячные выплаты на детей до трёх лет и льготная ипотека стали самыми узнаваемыми мерами национального проекта «Демография» в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные пресс-службой АНО «Национальные приоритеты».

Отмечается, что большинство респондентов информировано о таких проектах, как материнский капитал (73 %) и ежемесячные выплаты на детей до трёх лет (53 %). Около трети опрошенных знают о льготной ипотеке для семей с детьми, программе переобучения. Кроме того, почти половина респондентов (45 %) отмечает увеличение заботы о семьях с детьми со стороны государства.

Согласно опросу, более половины респондентов слышали о проектах содействия занятости населения. Самым узнаваемым стал проект «Бесплатное переобучение для граждан старше 50 лет, матерей с детьми, работников под риском увольнения, безработных».

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

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