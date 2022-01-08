МЧС не рекомендует в холода пользоваться увлажняющими кремами
МЧС рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению, пишет РИА Новости.
В ведомстве советуют перед выходом на улицу защитить уязвимые к обморожению участки тела: надеть тёплые носки, шапку, шарф, перчатки лучше сменить на варежки.
Кроме того, МЧС рекомендуют не использовать перед выходом на улицу увлажняющие кремы, тональный крем и увлажняющую помаду, так как содержащаяся в них вода наполнит поры и замёрзнет на морозе.
Отмечается, что лучше всего за 20-30 минут перед выходом на улицу намазать лицо жирным кремом, а на губы нанести бесцветную помаду.
Кроме того, спасатели рекомендуют проводить на морозе не более полутора часов, делать перерывы и заходить в тёплое помещение.
Также в морозы необходимо отказаться от низкокалорийной диеты, а в ежедневный рацион нужно включить как можно больше продуктов, содержащих витамин C.
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