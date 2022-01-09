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Общество

Мороз до -6 градусов прогнозируют сегодня в Псковской области

Фото: ПАИ.

Мороз до -6 градусов ожидается сегодня, 9 января, в регионе. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура по области днём опустится от -1 до -6 градусов, в Пскове составит -2...-4 градуса. 

Прогнозируется облачная с прояснениями погода, небольшой снег, умеренный ветер южных направлений. На дорогах местами возможна гололедица.

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