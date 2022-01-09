Мороз до -6 градусов прогнозируют сегодня в Псковской области

09:10, 09 января 2022, ПАИ

Мороз до -6 градусов ожидается сегодня, 9 января, в регионе. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура по области днём опустится от -1 до -6 градусов, в Пскове составит -2...-4 градуса.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода, небольшой снег, умеренный ветер южных направлений. На дорогах местами возможна гололедица.