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Культура

Псковичей приглашают к участию в акции «От звезды и до воды»

Скриншот: видео «Рождественские посиделки» от псковского ГКЦ.

К интернет-акции сохранения традиционной народной культуры «От звезды и до воды» могут присоединиться псковичи в январе. Об этом сообщает Псковский областной центр народного творчества.

Вспомнить традиции предков призван флешмоб во время зимних праздничных дней от Рождества до Крещения. Сейчас его поддержало множество учреждений культуры региона и фольклорных коллективов.

«В период до 20 января разместите в социальных сетях фотографии и видеосюжеты, посвящённые традициям празднования зимних праздников народного календаря на Псковской земле», – призывают псковичей в центре.

Для участия также необходимо использовать хештеги #псковские_святки, #псковские_традиции_на_святки,  #зимние_праздники_народного_календаря, #рождество,  #рождественский_вертеп, #крещение, #псковский_областной_центр_народного_творчества. 

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