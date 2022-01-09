Псковичей приглашают к участию в акции «От звезды и до воды»

14:25, 09 января 2022, ПАИ

К интернет-акции сохранения традиционной народной культуры «От звезды и до воды» могут присоединиться псковичи в январе. Об этом сообщает Псковский областной центр народного творчества.

Вспомнить традиции предков призван флешмоб во время зимних праздничных дней от Рождества до Крещения. Сейчас его поддержало множество учреждений культуры региона и фольклорных коллективов.

«В период до 20 января разместите в социальных сетях фотографии и видеосюжеты, посвящённые традициям празднования зимних праздников народного календаря на Псковской земле», – призывают псковичей в центре.

Для участия также необходимо использовать хештеги #псковские_святки, #псковские_традиции_на_святки, #зимние_праздники_народного_календаря, #рождество, #рождественский_вертеп, #крещение, #псковский_областной_центр_народного_творчества.