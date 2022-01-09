Видео псковского новогоднего салюта-2022 появилось в Сети

13:22, 09 января 2022, ПАИ



Видеозапись псковского фейерверка в честь встречи 2022 года можно увидеть в Интернете. Об этом сообщил Туристский информационный центр Псковской области.

Одиннадцатиминутное видео праздничного Пскова, выложенное на YouTube-канале Black WingS, ТИЦ разместил на своей страничке «ВКонтакте». Ролик начинается картинами украшенных улиц, которые сменяют залпы фейерверка, снятые с высоты птичьего полёта.

«Давайте ещё раз окунёмся в атмосферу праздничной феерии, ярких городских огней и волшебства! И посмотрим, каким был новогодний салют 2022 в Пскове!» - обратились сотрудники центра к подписчикам.