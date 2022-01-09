Степанов день наступил по народному календарю

09:48, 09 января 2022, ПАИ

Степанов день традиционно отмечали крестьяне сегодня, 9 января. Об этом пишет calend.ru.

День получил название в честь христианского мученика святого Стефана. На Руси сегодня пастухи договаривались с крестьянами, у которых была скотина, о работе. Оттого появились пословицы: «Степанов день пастуха год кормит», «В пастухи наймёшься – вся деревня у тебя в долгу». Кроме пастухов в Степанов день чествовали и лошадей.

В этот день продолжались Святки: молодёжь ходила по домам, поздравляла всех с праздниками, пела песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая.

Традиционное угощение дня – медовые пряники и колядки, маленькие пирожки из пресного теста с разными начинками. Фигурками из теста в виде коров, овец и пастухов украшали стол, также их дарили родственникам.

Обычно Степанов день сулил скорые морозы. Если же шёл снег, ждали ненастье и мокрую погоду.