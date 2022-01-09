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Культура

До 10 января псковичи могут поучаствовать в конкурсе открыток музея-заповедника «Михайловское»

Работа Елены Румянцевой, победителя конкурса 2020/2021 года в номинации «Профессионалы». Фото музея-заповедника "Михайловское".

Завершается приём открыток на конкурс «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Срок почтового отправления должен быть не позднее 10 января включительно по штемпелю.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе музея.

На творческое соревнование, объявленное в начале декабря, уже поступило без малого четыреста работ, что больше обычного почти в два раза.

Акция «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» в музее проходит ежегодно и традиционно собирает большое количество участников разного возраста и профессиональной (художественной) подготовки из нашей страны и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, в этом году на конкурс уже откликнулись не только российские столицы и глубинка, но и зарубежье: Белоруссия, Казахстан, Македония, Украина и даже Япония.

Подробнее об условиях конкурса и о требованиях к конкурсным работам можно узнать на официальном сайте заповедника, по адресу https://pushkinland.ru/2018/post/konk13.php.

Лучшие открытки в наступившем году будут представлены на специальной выставке в зале «Музейной почты».

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