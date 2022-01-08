Псковича задержали за хищение спиртных напитков
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении спиртного из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
9 января в семь утра экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.
«Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки», - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, отметили в ведомстве.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
06 января 2022
Публикуем видео с места крупного ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель, в котором пострадали шесть человек