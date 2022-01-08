Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковича задержали за хищение спиртных напитков

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении спиртного из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

9 января в семь утра экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки», - говорится в сообщении.

 По данному факту проводится проверка, отметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

08 января 2022

Публикуем фоторепортаж с места ДТП в Псковском районе
08 января 2022

ДТП произошло сегодня ночью у посёлка Подосьё Псковского района
07 января 2022

Пожилую пассажирку доставали из Volvo после столкновения с Nissan возле Толмачево
07 января 2022

В Пскове пострадал пёс после падения на него глыбы льда

07 января 2022

В Гдовском районе неизвестный расстрелял троих собак
06 января 2022

«Луки Парк» опубликовал видео действий вандалов в Великих Луках
06 января 2022

Публикуем видео с места крупного ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель, в котором пострадали шесть человек
06 января 2022

Губернатор: Необходимая помощь оказывается всем пострадавшим в серьёзном ДТП в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...