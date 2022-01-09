О правилах безопасной работы в Интернете напоминают псковичам

16:34, 09 января 2022, ПАИ

Работа в Сети может быть опасной, если не соблюдать основные правила интернет-активности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Псковичам напоминают общие рекомендации по обеспечению безопасной работы в Интернете, следование которым позволит избежать серьёзных проблем.

Среди основополагающих принципов в ведомстве отмечают конфиденциальность данных, лицензионное программное обеспечение и внимательность при использовании незнакомых сайтов.

В МВД советуют не сообщать личные логины и пароли даже родственникам и коллегам, использовать сложные пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов, исключить применение паролей по умолчанию и регулярно менять их.

Следует следить за обновлениями безопасности лицензионного программного обеспечения и антивирусных программ.

Важно не использовать общественные беспроводные сети и устройства для работы с личной информацией, избегать программные продукты, полученные из сомнительных источников (пиринговые и файлообменные сети), модифицированные программные продукты.

«Не посещайте ресурсы с сомнительной репутацией. Личную информацию следует вводить только при безопасном соединении (URL веб-сайт должен начинаться с «https://», а в интерфейсе браузера должна появиться иконка замка). Не забывайте выполнять резервное копирование важной для вас информации», - подытожили в ведомстве.