Встреча с художником и дизайнером Ксенией Люстиковой состоится сегодня в Псковском театре драмы
Встреча с художником и дизайнером Ксенией Люстиковой, автора работ с выставки театральных плакатов в галерее «ЦЕХ», пройдёт сегодня в театре драмы. Об этом сообщили в группе проекта VETKА в социальной сети «ВКонтакте».
Театральные афиши Ксении Люстиковой, художника и графического дизайнера, сотрудничающего со многими российскими театрами, можно увидеть как в Москве и Петербурге, так и в Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Томске, Красноярске и других городах. Ксения Люстикова – участник многочисленных биеннале графического дизайна в России и за рубежом.
«Участник биеннале графического дизайна «Золотая пчела 12» и «Золотая пчела 13», выставки проекта Worldwide Graphic Designers «For the Next Generation» на Кипре и в Индонезии, выставки проекта «Easter poster», Подгорица (Черногория), выставок проекта «1917–2017» в Берлине, Барнауле, Праге, Брюсселе, выставки «Золотая пчела 12» и «1917–2017» в Сент-Луисе, Бардеёве и др.», - говорится в сообщении о художнике.
Встреча с Ксенией Люстиковой состоится сегодня в 18:00 в Новом зале театра.
Выставка плакатов работает в галерее «ЦЕХ» до 10 января. Вход свободный.
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