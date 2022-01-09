Самолёты с россиянами летят в Россию из Алма-Аты

15:02, 09 января 2022, ПАИ

Самолёты с гражданами России летят из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Telegram-канал «Sputnik Казахстан», цитирующий консульство РФ в Алма-Ате.

Сейчас в пути находятся три самолёта. Рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России для граждан, находящихся в Алма-Ате, были запланированы 9 января с 17:00 до 18:00 (с 14:00 до 15:00 мск) по местному времени из международного аэропорта города.

«Накануне самолёт военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов», – говорится в сообщении.