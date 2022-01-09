До -11 градусов прогнозируется в Псковской области 10 января

16:04, 09 января 2022, ПАИ

До -11 градусов ожидается в понедельник, 10 января, в регионе. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозам, столбик термометра по области опустится ночью до -6...-11 градусов, днём же возможен мороз -3...-8 градусов. В Пскове температура ночью составит -7...-9 градусов, днём -3...-5 градусов.

Завтра в регионе обещают переменную облачность, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью южных, днём северных направлений умеренный.