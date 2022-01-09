Израиль открыл границы для вакцинированных «Спутником V»

17:07, 09 января 2022, ПАИ

Израиль сегодня открыл границы для иностранцев, вакцинированных «Спутником V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Иностранные граждане, вакцинированные от коронавируса препаратами, которые одобрены ВОЗ, и «Спутником V», могут посетить Израиль.

«Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении (только Евросоюза), выданные менее чем за шесть месяцев до вылета. Признанными типами вакцин являются одобренные ВОЗ и «Спутник V». С момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней», - говорится в сообщении.