Врач рассказал, какие напитки облегчают состояние постинтоксткации после употребления алкоголя

18:17, 09 января 2022, ПАИ

Состояние постинтоксткации после чрезмерного употребления алкогольных напитков во время праздников помогут облегчить кислые напитки, в том числе кисломолочные, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, пишет ТАСС.

Он отметил, что в таких случаях отлично подойдет кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном. Брюн подчеркнул, что важно себя не перегружать жидкостью, чтобы не начались отеки.

При этом пить крепкий чай и кофе для организма в состоянии интоксикации не стоит, так как они создают дополнительную нагрузку на сердце.

К числу полезных жидкостей в этот период нарколог отнес бульоны и супы.