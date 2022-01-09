Врач рассказал, какие напитки облегчают состояние постинтоксткации после употребления алкоголя
Состояние постинтоксткации после чрезмерного употребления алкогольных напитков во время праздников помогут облегчить кислые напитки, в том числе кисломолочные, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, пишет ТАСС.
Он отметил, что в таких случаях отлично подойдет кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном. Брюн подчеркнул, что важно себя не перегружать жидкостью, чтобы не начались отеки.
При этом пить крепкий чай и кофе для организма в состоянии интоксикации не стоит, так как они создают дополнительную нагрузку на сердце.
К числу полезных жидкостей в этот период нарколог отнес бульоны и супы.
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Врач рассказал, какие напитки облегчают состояние постинтоксткации после употребления алкоголя