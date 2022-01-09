На Байкале произошло землетрясение

18:37, 09 января 2022, ПАИ

В акватории озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Отмечается, что в регионе ощущались подземные толчки. Землетрясение произошло в 28 км от поселка Большое Голоустное, интенсивность в эпицентре составила 5,4 балла.

Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в 46 населенных пунктах Иркутской области и Бурятии ощущались толчки силой от двух до четырех баллов. По информации МЧС, жалоб и звонков от населения не поступало. Жертв и разрушений нет. Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жизнеобеспечения работают штатно.