На Байкале произошло землетрясение
В акватории озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Отмечается, что в регионе ощущались подземные толчки. Землетрясение произошло в 28 км от поселка Большое Голоустное, интенсивность в эпицентре составила 5,4 балла.
Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в 46 населенных пунктах Иркутской области и Бурятии ощущались толчки силой от двух до четырех баллов. По информации МЧС, жалоб и звонков от населения не поступало. Жертв и разрушений нет. Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жизнеобеспечения работают штатно.
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