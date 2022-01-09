Репертуар Театра на Таганке на 60% будет состоять из классики

18:41, 09 января 2022, ПАИ

Репертуар Театра на Таганке на 60% будет состоять из спектаклей по произведениям классики, сообщил ТАСС главный режиссер театра Юрий Муравицкий.

Он отметил, что 60% спектаклей будет посвящено классике, 40% - современной драматургии. Муравицкий подчеркнул, что в настоящее время в Театре на Таганке очень много постановок по современным текстам.