Репертуар Театра на Таганке на 60% будет состоять из классики
Репертуар Театра на Таганке на 60% будет состоять из спектаклей по произведениям классики, сообщил ТАСС главный режиссер театра Юрий Муравицкий.
Он отметил, что 60% спектаклей будет посвящено классике, 40% - современной драматургии. Муравицкий подчеркнул, что в настоящее время в Театре на Таганке очень много постановок по современным текстам.
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