Психолог дал советы, как вернуться в офис после новогодних праздников

19:00, 09 января 2022, ПАИ

Психолог, преподаватель Московского института психоанализа Владимир Шляпников поделился с «Известиями» советами о том, как вернуться в офис после новогодних праздников, не потеряв при этом мотивацию и желание работать.

Во-первых, специалист рекомендовал не преувеличивать проблему: в первый рабочий день не стоит заниматься слишком сложными делами, лучше начать с простых и знакомых дел. Адаптация пройдёт легче, если каждый вечер составлять план работы на завтра.

Он подчеркнул, что в переходный период важно поддержать организм: больше спать и отдыхать, правильно питаться, избегать лишних физических и эмоциональных нагрузок.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит обратиться за поддержкой к коллегам: если выходить в офис за компанию, то процесс пройдёт быстрее и легче. Можно также периодически встречаться с друзьями или коллегами, чтобы делиться своими проблемами, переживаниями и успехами.

Также Шляпников предложил договориться с работодателем о переходном периоде. Например, работать один день в неделю в дистанционном режиме, работать с более гибким графиком, устраивать перерывы в течение рабочего дня. Как правило, двух-трёх недель достаточно, чтобы привыкнуть и втянуться, заключил психолог.