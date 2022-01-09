Ученые обнаружили новые мутации генов, которые вызывают рак молочной железы

19:18, 09 января 2022, ПАИ

Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) обнаружили 12 новых мутаций генов, которые связаны с развитием онкологических заболеваний молочной железы у женщин в Центрально-Черноземной части России. Об этом рассказала ТАСС представитель кафедры генетики, цитологии и биоинженерии ВГУ Мария Грязнова.

Эксперт отметила, что ученые ВГУ под руководством доктора биологических наук Василия Попова вместе с медиками Воронежского онкологического диспансера, сотрудниками университета Земмельвайса в Будапеште (Венгрия) и медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке (США) более трех лет проводили исследования, чтобы выявить молекулярно-генетические особенности наследственного рака молочной железы среди женщин Центрально-Черноземной части России. В исследовании участвовали более 150 женщин с раком молочной железы и отягощенным семейным анамнезом, а также около 50 женщин без этого заболевания. Семь мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 считаются характерными для России в развитии рака молочной железы.

Она также рассказала, что обнаружены новые мутации в указанных генах, которые встречались у этих женщин чаще, чем семь популяционных. Грязнова сообщила, что дальнейшие исследования должны быть направлены на более глубокое изучение популяционных полиморфизмов в этих генах, которые позволят пересмотреть имеющуюся панель мутаций, сделав ее более специфичной.