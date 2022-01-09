Около 2% потребителей готовы воспользоваться спортивным налоговым вычетом

20:04, 09 января 2022, ПАИ

Российские фитнес-клубы зафиксировали увеличение посещаемости в среднем на 9% за время новогодних праздников, сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина, пишет ТАСС.

Однако специалист отметила, что в настоящее время наблюдается снижение динамики по продлению действия клубных карт. В среднем этот показатель ниже на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

Также Национальное фитнес-сообщество оценило интерес россиян к получению налогового вычета за занятия физкультурой и спортом, что стало доступно с 2022 года. Силина рассказала, что только около 2% потребителей готовы воспользоваться спортивным налоговым вычетом.