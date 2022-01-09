Ученый заявил, что человечество ждет шестая волна массового вымирания

20:19, 09 января 2022, ПАИ

Профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих в беседе с Daily Mail заявил, что человечество ждет шестая волна массового вымирания.

Всемирный фонд дикой природы предупреждает, что мир в течение следующего десятилетия будет двигаться к крупнейшему массовому вымиранию со времен динозавров. На грани исчезновения находятся миллионы растений и животных.

Отмечается, что шестая волна массового вымирания может произойти прямо на наших глазах. Это возможно из-за чрезмерной вырубки лесов, охоты и ловли рыбы.

Пол Эрлих отметил, что массовое вымирание – это одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие же включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений.

На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний. Последняя волна была 66 млн лет назад. Тогда гигантский астероид уничтожил динозавров.