В этом году у должников банков появилась возможность сохранить часть своих доходов от взыскания

20:44, 09 января 2022, ПАИ

В 2022 году у должников банков по кредитам появилась возможность сохранить часть своих доходов от взыскания, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Отмечается, что рост просроченной кредиторской задолженности и сложная экономическая ситуация диктуют необходимость принятия мер для защиты права должников сохранять часть получаемого дохода, необходимого для нормального существования. В этом году должников ждут некоторые послабления.

В числе таких послаблений право на минимальный неприкосновенный доход (согласно закону № 234-ФЗ), вступившее в силу 1 января 2022 года.

Чтобы сохранить часть средств, необходимо обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

Однако послабление не действует для тех россиян, которые стали должниками по исполнительным документам с требованиями о взыскании алиментов, возмещении причинённого здоровью вреда и ущерба, причинённого преступлением.