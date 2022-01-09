Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Плюсском районе обнаружен без вести пропавший ребёнок

Фото: Instagram Следственного комитета РФ по Псковской области

9 января 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении в одном из населённых пунктов в Плюсском районе 12-летнего жителя областного центра, сообщает Следственный комитет РФ по Псковской области в своём Instagram.

Сотрудники комитета организовали доследственную проверку поступившей информации.

По предварительным данным, накануне вечером ребёнок после ссоры с родственниками ушёл из дома, где он проводил новогодние каникулы, и с тех пор его местонахождение не было известно.

К поискам ребёнка и выяснению обстоятельств исчезновения подключились следователи, полицейские и представители общественности.

С общими признаками переохлаждения мальчика обнаружили в сене внутри коровника в данном населённом пункте. В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

09 января 2022

Названа группа людей, для которых «омикрон» несет особенную угрозу

09 января 2022

Компания Apple представит бюджетную версию iPhone SE
09 января 2022

Около 20% россиян воспользовались программой кешбэка за поездки по России в 2021 году
09 января 2022

Диетолог назвала продукты с высоким содержанием сахара
09 января 2022

В России в ближайшие три года будут массово внедрены квантовые сети
09 января 2022

В Плюсском районе обнаружен без вести пропавший ребёнок
09 января 2022

В этом году у должников банков появилась возможность сохранить часть своих доходов от взыскания
09 января 2022

Учёный заявил, что человечество ждёт шестая волна массового вымирания

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...