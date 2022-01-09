В Плюсском районе обнаружен без вести пропавший ребёнок

21:08, 09 января 2022, ПАИ

9 января 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении в одном из населённых пунктов в Плюсском районе 12-летнего жителя областного центра, сообщает Следственный комитет РФ по Псковской области в своём Instagram.

Сотрудники комитета организовали доследственную проверку поступившей информации.

По предварительным данным, накануне вечером ребёнок после ссоры с родственниками ушёл из дома, где он проводил новогодние каникулы, и с тех пор его местонахождение не было известно.

К поискам ребёнка и выяснению обстоятельств исчезновения подключились следователи, полицейские и представители общественности.

С общими признаками переохлаждения мальчика обнаружили в сене внутри коровника в данном населённом пункте. В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.