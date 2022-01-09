Диетолог назвала продукты с высоким содержанием сахара

21:46, 09 января 2022, ПАИ

Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова рассказала агентству «Прайм», что для усиления вкусовой привлекательности производители используют добавленный сахар в изготовлении очень многих продуктов.

Среди них она назвала хлеб, колбасу, паштеты, кисломолочные изделия. Диетолог отметила, что в лидерах по количеству добавленного сахара кондитерские и хлебобулочные изделия: пшеничные изделия по содержанию сахара почти равны сдобной выпечке.

Кроме того, добавленный сахар содержится в готовых завтраках, преимущественно в запечённых и глазированных, кисломолочных продуктах, а также в колбасах, паштетах и соусах, сказала Круглова.