Эксперт: Частое использование фотошопа может быть симптомом определенных психических расстройств

22:12, 09 января 2022, ПАИ

Чрезмерное использование фотошопа может быть симптомом определенных психических расстройств, рассказала медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе в интервью «Пятому каналу».

Она пояснила, что человек отвергает себя как личность, если не может принять свою внешность.

По словам специалиста, чрезмерное увлечение фотошопом может привести к проблемам в личной жизни. Человек надеется в реальной жизни увидеть такую же картинку, что и на фото, а в итоге может испытать разочарование, отметила эксперт.

Такое расстройство может привести к возникновению различного вида невротических состояний, снижению настроения и даже резкой смены питания, повышению агрессии и ощущению разочарованности в жизни, в себе и в окружающих.