Компания Apple представит бюджетную версию iPhone SE

22:39, 09 января 2022, ПАИ

Весной компания Apple представит новую версию бюджетного iPhone SE, рассказал в колонке для Bloomberg аналитик Марк Гурман.

Новая модель будет поддерживать 5G, ее оснастят новым процессором. По мнению аналитика, это будет A15 от iPhone 13.

Отмечается, что SE будет выполнена в дизайне iPhone 8.

Кроме того, Apple может показать 27-дюймовый iMac и Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max.