Компания Apple представит бюджетную версию iPhone SE
Весной компания Apple представит новую версию бюджетного iPhone SE, рассказал в колонке для Bloomberg аналитик Марк Гурман.
Новая модель будет поддерживать 5G, ее оснастят новым процессором. По мнению аналитика, это будет A15 от iPhone 13.
Отмечается, что SE будет выполнена в дизайне iPhone 8.
Кроме того, Apple может показать 27-дюймовый iMac и Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max.
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