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Общество

Исследователи рассказали о продукте, помогающем бороться с гриппом

Польские исследователи в журнале Molecules рассказали об источнике антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с такими инфекциями, как грипп.

Отмечается, что бузина содержит высокую концентрацию фенолокислот и флавоноидов. Эти вещества снижают уровень окислительного стресса, что способствует увеличению продолжительности жизни за счёт сокращения долгосрочных повреждений систем организма.

Такое мнение поддержали американские исследователи из Института здоровья Франклина. Они проанализировали скорость выздоровления пациентов с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, которые, помимо привычных лекарств, употребляли бузину и её экстракт.

Анализ показал, что добавление ягод бузины при появлении симптомов со стороны верхних дыхательных путей существенно сокращает их общую продолжительность.

Также авторы анализа отметили, что на грипп экстракт бузины воздействовал более активно, чем на простуду.

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