Домочадцев день наступил по народному календарю

08:29, 10 января 2022, ПАИ

По народному календарю 10 января отмечается праздник Домочадцев день, или Рождественский мясоед, сообщает calend.ru.

Этот день не считается праздничным, однако начиная с него и вплоть до самого Великого поста разрешается есть мясо, поэтому принято накрывать для семьи праздничный стол и угощать различными мясными блюдами.

Также это название связано с тем, что в первые дни января у крестьян на Руси было принято забивать скотину. В связи с этим на столе появлялось мясо. В первую очередь свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам. В народе говорили: «Мясное — в мясоед, но постному — свой черед». Также в это время начиналась пора свадеб.

Название праздника — Домочадцев день — пришло из традиции собирать в этот день всех близких и заниматься домашними хлопотами и подготовкой к застолью. Важно в этот день было напоминать о том, что семейное согласие — самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», — говорили люди.