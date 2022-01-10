22 млн рублей получил Новосокольнический район на реализацию региональных проектов в 2021 году

07:55, 10 января 2022, ПАИ

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Новосокольнический район в 2021 году получил 22 млн рублей на реализацию региональных проектов. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, район активно реализует нацпроекты и уверенно справляется с выполнением поставленных задач.

Основными направлениями развития стали образование, расселение аварийного жилья и благоустройство.

По проекту «Успех каждого ребёнка» за 5,8 млн рублей были отремонтированы два спортзала и созданы 570 мест допобразования. Также были приобретены ноутбуки, микрофон, фотоаппарат, зеркальная камера, туристическое оборудование: палатки, спальные мешки и т. д. Кроме того, средняя школа Новосокольников получила оборудование для оснащения «Точки роста», в её арсенале появились робототехника, микроскоп, ноутбуки и цифровые лаборатории.

Для переселения 20 жителей района из аварийного жилья было приобретено семь квартир. 7,6 млн рублей были направлены на благоустройство сквера на улице Тихмянова и Летнего сада и трёх дворовых территорий. По проекту «Спорт – норма жизни» в Новосокольниках появилась малая спортплощадка ГТО.