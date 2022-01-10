Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области

09:08, 10 января 2022, ПАИ

Сегодня утром с сохранением в течение дня местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, по всем площадям на дорогах сохранится гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При движении в тумане на автомобиле водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Целесообразно также увеличить дистанцию между автомобилями. Также необходимо снижать скорость плавно.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.