Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 266 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

266 430 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 266 583 жителя региона, ревакцинирован 31 761 человек.

Всего использовано 82,9 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 72 243 человека, 68 571 пациент выздоровел, 1 313 человек умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

10 января 2022

Получивший федеральное признание псковский тур «С грохотом по фермам» запустится в мае
10 января 2022

Новогодние уличные украшения начнут демонтировать в Пскове 31 января
10 января 2022

Сухой фонтан может появиться на площади Ленина в Пскове
10 января 2022

Около двух тысяч псковичей посетили каток в Финском парке в один из праздничных дней
10 января 2022

Более 266 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
10 января 2022

Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области
10 января 2022

Эфир десятого выпуска «Псковского телеграма Online»
10 января 2022

Псковичам предложили выбрать, когда убирать новогоднюю иллюминацию города

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...