Более 266 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
266 430 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 266 583 жителя региона, ревакцинирован 31 761 человек.
Всего использовано 82,9 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 72 243 человека, 68 571 пациент выздоровел, 1 313 человек умерло.
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