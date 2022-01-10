О туристическом ажиотаже в Пскове в новогодние каникулы рассказала Светлана Баранова

09:37, 10 января 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 10 января рассказала о туристическом ажиотаже в Пскове в новогодние праздники.

«Город заполнен машинами с номерами других регионов, по Кремлю ходят толпы туристов, отели переполнены, а в ресторанах если не забронировал столик заранее, то вечером оказаться за столиком нет никаких шансов», - отметила Баранова. Она добавила, что некоторые приезжие решили встречать Новый год в Пскове за два дня. По словам гостьи эфира, январь-февраль будет периодом затишья, в марте поток туристов в регионе возобновится.

Светлана Баранова также подчеркнула, что средний чек туриста в регионе за четыре дня января составил от 16 до 26 тысяч рублей.