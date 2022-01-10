Аналитики предрекли рост ключевой ставки выше 10%

09:40, 10 января 2022, ПАИ

Ключевая ставка Центробанка летом 2022 год может стать выше 10 %, при этом среднегодовая инфляция составит около 6 %. Соответствующий прогноз дала гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет, пишет газета «Известия».

«По данным «Дом.РФ», среди 15 крупнейших банков на рынке ипотеки ставка на конец ноября была чуть ниже 9 % на новостройки и 9,27 % – на вторичное жилье. За рамками льготной ипотеки, по ожиданиям Национального рейтингового агентства, ставки в среднем будут превышать уровень ключевой на 1-1,5 %. То есть по стандартной ипотеке вполне можем достичь двузначных ставок в 2022 году», – заявила Алина Розенцвет.

По её ожиданиям, программу льготной ипотеки продлят в 2022 году, а ставка по ней сохранится на уровне ниже ключевой.