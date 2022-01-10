В Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины

10:05, 10 января 2022, ПАИ

Депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике направили в Правительство РФ законопроект о внесении в Кодекс административных правонарушений штрафов за нарушение тишины ночью. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Документом предлагается дополнить главу 20 кодекса новой статьей об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Законодательством ряда субъектов установлен запрет, а также административная ответственность за совершение указанных правонарушений.

В случае принятия законопроекта административные штрафы за нарушение тишины составят от 2,5 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 20 тысяч для должностных, от 50 до 100 тысяч для юридических лиц.