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Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев отмечает день рождения

10 января заместитель главы Пскова Владимир Воробьев отмечает день рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова Елена Полонская и депутаты городской Думы поздравляют коллегу с праздником, выражают глубокую признательность за активную гражданскую позицию и добросовестную работу и желают Владимиру Николаевичу крепкого здоровья, успехов, мира, согласия, новых свершений и побед.

Владимир Воробьев родился 10 января 1948 года в селе Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области. В 1971 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 1971 по 1973 год - командир парашютно-десантного взвода в/ч 65581, а с 1973 по 1974 год - заместитель командира парашютно-десантной роты в/ч 65581. В 1974-1977 годах был командиром разведывательной роты в/ч 65581. С 1977 по 1979 год - заместитель, а затем командир парашютно-десантного батальона в/ч 93684. С 1982 по 1986 год - заместитель, а затем командир парашютно-десантного полка в/ч 32515 города Пскова. С 1986 по 1988 год - заместитель командира 103-й воздушно-десантной дивизии Демократической Республики Афганистан в городе Кабуле. С 1988 по 1990 год - заместитель командира 7-й воздушно-десантной дивизии в городе Каунас. С 1990 по 1993 год - старший офицер оперативного отдела аппарата Главного военного советника в Сирийской Арабской Республике (Дамаск). В 1995 году уволен в запас.

С 1996 по 1998 год работал начальником поисково-спасательного отряда ГУ ГОЧС Псковской области, по 1999 год - заместителем начальника АСС ГУ ГОЧС Псковской области. Был командиром спасательной группы АСС ГУ ГОЧС Псковской области, начальником оперативного отдела управления по делам ГОЧС города Пскова. С 2010 года - член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Сын, Воробьев Алексей Владимирович, 1975 года рождения, погиб в составе 6-й роты 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье, Чеченская Республика, Герой России посмертно.

С 10 сентября 2013 года Владимир Воробьев - депутат Псковской городской Думы 5-го созыва, член фракции «Единая Россия».

27 марта 2017 года в ходе 79-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва избран на должность заместителя главы города Пскова на штатной основе. В сентябре 2017 года избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по единому городскому округу от партии «Единая Россия». Решением 1-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва избран заместителем главы города Пскова на нештатной основе.

С октября 2017 года занимает должность ведущего специалиста в отделе гражданской обороны ГКУ Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

Имеет государственные награды: орден Красной Звезды (1987), орден Красного Знамени (1988).

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