В Псковской области закрывается несколько ТОРМов

10:32, 10 января 2022, ПАИ

С 24 января УФНС России по Псковской области закрывает территориально обособленные рабочие места (ТОРМ) в пяти районах региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФНС России.

ТОРМы закроются в посёлке Кунья на улице Советской, 27, в Дедовичах на площади Советов, 7, в Плюссе на улице Гнаровской, 10, в Пустошке на улице Октябрьской, 57, в Усвятах на улице Карла Маркса, 20.

В пресс-службе уточнили, что налоговое администрирование налогоплательщиков и оказание государственных услуг по-прежнему будет осуществляться в полном объёме налоговыми органами: межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области, расположенной в Великих Луках на улице Тимирязева, межрайонной ИФНС России № 3 по Псковской области, расположенной в Порхове в переулке Мебельный, 1, межрайонной ИФНС России № 6 по Псковской области, расположенной в Невеле на улице К. Либкнехта, 10.

График работы инспекций и приёма налогоплательщиков в операционном зале можно узнать здесь.

Заранее запланировать визит в инспекцию и сократить время ожидания в очереди возможно, воспользовавшись интерактивным сервисом «Онлайн-запись на приём в налоговый орган», который размещён на сайте ФНС России в разделе «Сервисы».

Напомним, ФНС России активно развивает бесконтактный способ общения налогоплательщиков с налоговыми инспекциями с помощью сервисов, которых в настоящее время функционирует около 70. Интернет-сервисы позволяют получать государственные услуги, не выходя из дома, в режиме 24/7.

Кроме того, получить услуги ФНС России налогоплательщики могут в ближайших отделениях МФЦ, расположенных в каждом районе Псковской области. Полный перечень государственных услуг налоговых органов, оказываемых в отделениях МФЦ, размещён на официальном сайте «Мои документы» МФЦ в разделе «Услуги».

Кроме того, получить консультацию можно по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также по всем телефонам инспекций, размещённым на сайте ФНС России в разделе «Контакты».