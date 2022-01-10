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Псковские юные хоккеисты стали победителями всероссийского турнира во Владимирской области

Команда юных хоккеистов из Пскова «Торнадо» победила на турнире «Золотая шайба» памяти трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Рагулина. Как сообщили в администрации Владимирской области, соревнования прошли в городе Судогда. На льду соревновались восемь хоккейных команд из Псковской, Новосибирской, Тверской, Московской, Владимирской и Кемеровской областей, а также Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.

Второе место на турнире заняла хоккейная команда «Газовик» из Тверской области. Бронзовыми призерами стали юные хоккеисты из новосибирской команды «Айсберг».

Традиционно на турнир в Судогду приезжают не только юные спортсмены, но и знаменитые гости. Так, каждый год на трибунах присутствует президент всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексей Тарасов, внук легендарного советского тренера Анатолия Тарасова.

Также среди постоянных болельщиков – вдова великого хоккеиста Ольга Рагулина. Приветствуя участников, она отметила: «Красивый юношеский хоккей – вот то, о чём мечтал Александр Рагулин, когда давал «благословение» на проведение этого турнира. Я смотрю на ребят на судогодском льду и понимаю: его мечта сбылась!»

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