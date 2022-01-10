Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учащиеся Печорской лингвистической гимназии не вышли на учебу из-за проблем с отоплением

Фото: районная газета «Печорская правда».

Учащиеся Печорской лингвистической гимназии не смогли выйти на учёбу после новогодних выходных из-за проблем с отоплением, сообщает районная газета «Печорская правда».

В гимназии возникли проблемы, связанные с системой отопления: вышел из строя автоматический выключатель электричества. Чтобы дети не мёрзли в холодных, неотапливаемых классах, было принято решение не проводить занятия 10 января.

На еженедельной планёрке начальник управления образования Печорского района Сергей Авдеев объяснил, что проблема будет устранена в ближайшее время. «Автоматический выключатель купят и установят взамен старого», – отметил Сергей Авдеев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

10 января 2022

Опубликована афиша Псковского драмтеатра на февраль
10 января 2022

82 пьяных водителя попались пьяными на дорогах Псковской области за девять дней
10 января 2022

Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ провели каникулы дома
10 января 2022

Более трёх тысяч детей родилось в Псковском перинатальном центре в 2021 году
10 января 2022

Причину повышения цен на проезд в Пскове назвали в комитете по транспорту
10 января 2022

Количество рейсов «Ласточки» из Пскова в Петербург планируют увеличить
10 января 2022

35 домов и два детских сада остались без отопления из-за аварии в Невеле
10 января 2022

Ночные морозы под 30 градусов прогнозируются в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...