Учащиеся Печорской лингвистической гимназии не вышли на учебу из-за проблем с отоплением

11:12, 10 января 2022, ПАИ

Учащиеся Печорской лингвистической гимназии не смогли выйти на учёбу после новогодних выходных из-за проблем с отоплением, сообщает районная газета «Печорская правда».

В гимназии возникли проблемы, связанные с системой отопления: вышел из строя автоматический выключатель электричества. Чтобы дети не мёрзли в холодных, неотапливаемых классах, было принято решение не проводить занятия 10 января.

На еженедельной планёрке начальник управления образования Печорского района Сергей Авдеев объяснил, что проблема будет устранена в ближайшее время. «Автоматический выключатель купят и установят взамен старого», – отметил Сергей Авдеев.