60% россиян назвали профессию IT-специалиста самой перспективной в 2022 году

11:20, 10 января 2022, ПАИ

Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, полагают 60 процентов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Согласно данным опроса, 56 процентов респондентов также считают перспективной профессию врача, 44 процента — специалиста по нанотехнологиям, а 43 процента — вирусолога. При этом 39 процентов россиян отметили перспективы для менеджеров по продажам, 33 процента — инженеров и 27 процентов — строителей. Помимо этого, по мнению жителей страны, высоким спросом будут пользоваться HR-специалисты (18 процентов респондентов), инфекционисты (15 процентов), а также медсестры и медбратья (10 процентов).