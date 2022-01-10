19-летний подросток угнал «семерку» в порховской деревне после новогоднего застолья

11:24, 10 января 2022, ПАИ

В Порховском районе 19-летний подросток угнал «семерку» после новогоднего застолья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Инцидент произошел 9 января в деревне Береза. Молодой человек участвовал в новогоднем застолье, позже угнал из открытого гаража ВАЗ-2107. По пути он не справился с управлением и съехал в кювет. ВАЗ получил технические повреждения. Причиненный ущерб устанавливается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.