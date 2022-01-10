Продукты пытался украсть пскович из магазина на Октябрьском проспекте

11:31, 10 января 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали псковича, совершившего хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

9 января в 11:59 экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Октябрьском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего местного жителя, который украл из магазина продукты питания. Общая сумма ущерба составила 2100 рублей.

По данному факту проводится проверка.