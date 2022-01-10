Продумать удобную схему для водителей и пешеходов во время ремонта Троицкого моста поручил Михаил Ведерников

11:32, 10 января 2022, ПАИ

Вопросы развития городской инфраструктуры и дорожной сферы Пскова обсудили на рабочей встрече 10 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации Пскова Борис Елкин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поинтересовался тем, как после новогодних и рождественских праздников будет организована работа на крупнейших социальных и инфраструктурных объектах. Борис Елкин рассказал, что строительные работы продолжаются. В здании общеобразовательной школы, которая строится на улице Юбилейной, подрядчики приступили к отделочным работам. Продолжается и реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь», куда переедет городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева.

Отдельно на встрече остановились на сфере дорожного ремонта. В 2021 году в городе Пскове отремонтировано более 17 км дорог, из них около 7 км — по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Глава региона Михаил Ведерников обратил внимание, что необходимо четко контролировать работы на улице Леона Поземского: к маю подрядчик должен выйти на укладку асфальтового покрытия. После окончания этих работ начнется ремонт участка улицы Труда. Кроме того, в этом году будет введен в эксплуатацию обновленный участок улицы Кузбасской Дивизии, а также начнется капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной).

Еще один масштабный проект — ремонт Советского (Троицкого) моста, который связывает центр Пскова и микрорайон Запсковье. Работы пройдут при поддержке федерального центра за счет средств резервного фонда Правительства РФ. Михаил Ведерников подчеркнул, что к их проведению нужно тщательно подготовиться, продумать схему дорожного движения для удобства автомобилистов и пешеходов. Особое внимание также необходимо уделить разъяснительной работе с населением, чтобы псковичи с пониманием отнеслись к возможным временным неудобствам, отметил губернатор. Борис Елкин доложил, что корректировка схемы дорожного движения, которая позволит более грамотно распределить потоки автомобильного транспорта, осуществляется совместно со специалистами территориального подразделения ГИБДД. Кроме того, глава администрации доложил о технических аспектах реконструкции и прокладки коммуникаций.

Борис Елкин также проинформировал Михаила Ведерникова о деятельности городских катков. По его словам, нагрузка на муниципальные катки, в первую очередь на тот, который по предложению губернатора впервые организован в Финском парке, очень высокая. В праздничные дни только прокатом воспользовались более тысячи жителей и гостей города, было много и тех, кто приходил со своими коньками. Учитывая огромную нагрузку, смену погодных условий, временное потепление, ледовое покрытие требовало постоянного обновления, поэтому катки на время приостанавливали работу, чтобы затем открыться вновь. Борис Елкин заметил, что в дальнейшем будет проработан вопрос специализированной подготовки основания, что позволит дольше сохранять лед при температурных перепадах.

Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили реализацию в городе национальных проектов. Общее исполнение — более 99%. Глава региона дал положительную оценку проведенной работе. «Молодцы. Все хорошо поработали. Главное, в этом году темп не снижать», — сказал губернатор, уточнив, что в целом по региону мероприятия нацпроектов выполнены на 98,5%.