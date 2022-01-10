Грызуны перегрызают около километра городского кабеля в Пскове за год
В Пскове за год грызуны съедают около километра городского кабеля. Об этом сообщили сотрудники Псковской городской телефонной станции в видеорепортаже корреспондента ПАИ.
Как и 100 лет назад, грызуны остаются главным врагом телефонных линий. Из-за них в Пскове ежегодно меняют не менее 1 километра городского кабеля.
Подробнее об этом смотрите в видеорепортаже.
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