Грызуны перегрызают около километра городского кабеля в Пскове за год

12:10, 10 января 2022, ПАИ

В Пскове за год грызуны съедают около километра городского кабеля. Об этом сообщили сотрудники Псковской городской телефонной станции в видеорепортаже корреспондента ПАИ.

Как и 100 лет назад, грызуны остаются главным врагом телефонных линий. Из-за них в Пскове ежегодно меняют не менее 1 километра городского кабеля.

Подробнее об этом смотрите в видеорепортаже.