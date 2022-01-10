Необычная выставка откроется в театральной галерее «ЦЕХ» в Пскове 13 января

12:19, 10 января 2022, ПАИ

13 января в Пскове в галерее «ЦЕХ» Псковского драмтеатра откроется выставка петербургских художников Григория Кацнельсона и Кати Ефимик «Оккервиль. Шарф». Основу экспозиции составят Книги Художника – уникальные графические объекты, сочетающие авторские тексты и печатную графику. Все они изготовлены художниками вручную крошечным тиражом (а иногда и в единственном экземпляре) в созданном ими собственном издательстве печатной графики WRONG BOOK. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Посетители выставки смогут увидеть книги-свитки и арт-объекты из дерева, совершить воображаемую прогулку по набережным петербургских рек, последовать за художниками в другие города и страны.

Открытие выставки состоится 13 января в 18:00 в галерее «ЦЕХ» (Пушкина, 13а). Выставка будет работать до 13 февраля ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.

Григорий Кацнельсон – живописец, график, художник книги, поэт. Родился в 1974 году в Ленинграде. Окончил художественно-графический факультет РГПУ им. А. И. Герцена (1997). Член Союза художников России (с 1999), Товарищества «Свободная культура» на Пушкинской-10 (с 2002), Творческого союза художников IFA (с 2007).

Работы Григория Кацнельсона хранятся в собраниях ведущих российских и зарубежных музеев и библиотек, в том числе в библиотеке Эрмитажа, Русского музея (СПб), в Британской библиотеке (Лондон), Саксонской библиотеке (Дрезден), Музее Гетти (Лос-Анджелес), библиотеке Принстонского университета (Нью-Джерси) и многих других.

Екатерина Ефимик – живописец, график, иллюстратор. Родилась в Перми в 1983 году. Окончила художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица (2010). С 2015 года художник артели WRONG BOOK. Сотрудничает с детским литературно-художественным журналом Kipinä как иллюстратор.

Работы Кати Ефимик находятся в частных собраниях России и Европы.